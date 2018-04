Os mercados em números

PSI-20 desce 0,44% para 5.461,36 pontos

Stoxx 600 perde 0,33% para 374,89 pontos

Nikkei desvalorizou 0,36% para 21.567,52 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos recuam 1,2 pontos para 1,660%

Euro cai 0,15% para 1,2222 dólares

Petróleo em Londres desvaloriza 0,57% para 67,94 dólares o barril

Trump volta a penalizar acções europeias

Depois de o mercado accionista ter respirado de alívio na sessão de ontem – crente no alívio da tensão entre os Estados Unidos e a China – Donald Trump voltou à carga sugerindo ainda mais tarifas sobre produtos chineses, no valor de 100 mil milhões de dólares, o dobro do seu plano de "ataque" inicial.

A ameaça do presidente dos Estados Unidos – a que a China já respondeu com a garantia de que combaterá os EUA a "qualquer preço" – está a penalizar os índices europeus, que seguem com descidas inferiores a 0,5%.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, cai 0,33% para 374,89 pontos, pressionado sobretudo pelas empresas do sector mineiro e da indústria automóvel.

Em Lisboa, o PSI-20 desce 0,44% para 5.461,36 pontos, com o BCP a descer 0,94% para 27,43 cêntimos e a Mota-Engil a perder 3% para 3,235 euros, depois de ter revelado que os seus lucros diminuíram 97% no ano passado.

Juros em queda ligeira na Europa

Os juros da dívida portuguesa estão em queda ligeira, acompanhando a tendência que se estende à generalidade dos países do euro. A ‘yield’ associada às obrigações a dez anos cai 1,2 pontos para 1,660%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, o recuo é de 1,0 pontos para 1,223%.

Em Itália, onde persiste a incerteza sobre o próximo governo, os juros caem 1,3 pontos para 1,781%, e na Alemanha recuam 1,0 ponto para 0,514%.

Dólar sobe pelo segundo dia antes dos dados do desemprego

O índice que mede a evolução do dólar face às principais congéneres mundiais está a ganhar terreno pela segunda sessão consecutiva, antes de serem conhecidos os dados do desemprego esta sexta-feira.

Depois de ter sido revelado que o sector privado criou mais postos de trabalho do que era esperado, as expectativas dos economistas são que a taxa de desemprego tenha descido para 4% em Março.

Petróleo perde terreno

O petróleo também está a ser penalizado pela sugestão de Trump de impor mais tarifas sobre a China, uma ameaça que está anular os efeitos positivos decorrentes da descida das reservas de petróleo nos Estados Unidos.

Em Londres, o barril de Brent desce 0,57% para 67,94 dólares, enquanto em Nova Iorque, o West Texas Intermediate (WTI) cai 0,66% para 63,12 dólares.

Ouro e prata não escapam às perdas

Apesar de o ouro servir de refúgio aos investidores em momentos de maior tensão, o metal precioso não está a escapar às quedas generalizadas, motivadas pelo crescente receio dos investidores de que as duas maiores economias do mundo acabem mesmo envolvidas numa verdadeira guerra comercial.

Nesta altura, o ouro cai 0,28% para 1.322,81 dólares, enquanto a prata desvaloriza 0,90% para 16,2928 dólares.