Os mercados em números

PSI-20 subiu 0,11% para 5.706,39 pontos

Stoxx 600 aprecia 0,08% para os 392,89 pontos

Nikkei desvalorizou 1,11% para 22437,01 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal cai 0,4 pontos base para 1,952%

Euro valoriza 0,23% para os 1,1723 dólares

Petróleo desvaloriza 0,43% para os 79,46 dólares

Europa tímida mas no verde

Os mercados europeus abriram com alguma timidez mas com nota positiva. O Stoxx 600 aprecia 0,08% para os 392,89 pontos, impulsionado pelas cotadas do sector das matérias-primas. Já o sector automóvel pesa pela negativa, com uma quebra de 0,59% depois de Donald Trump ter ordenado uma investigação às importações desta indústria para os EUA.

Em Lisboa, O PSI-20 iniciou a sessão a subir 0,11% para 5.706,39 pontos, com oito cotadas em alta, cinco em queda e cinco inalteradas. O BCP, Galp, e Jerónimo Martins são os principais responsáveis pelo desempenho do índice.

Obrigações nacionais reforçam quedas

Os juros da dívida portuguesa a dez anos, a maturidade de referência, caem 0,4 pontos base para 1,952%. Reforçam desta forma a trajectória descendente que se verifica desde terça-feira, quando a queda foi de 4,4 pontos base, corrigindo um início de semana a pique, em que a valorização chegou aos 13,7 pontos base.

Na Alemanha a tendência é oposta, e os juros sobem 0,7 pontos base para os 0,514%. Desta forma, o prémio da dívida portuguesa face á alemã situa-se nos 1,438 pontos base.

Euro alivia de mínimos

A moeda única europeia está a valorizar 0,23% para os 1,1723 dólares. O euro aprecia depois de duas sessões consecutivas de quedas, que o colocaram a cotar em mínimos de Novembro do ano passado. A divisa europeia tem sido penalizada pelos dados menos favoráveis, que mostram uma desaceleração da economia. O dólar é penalizado pela ordem de Trump ao Departamento do Comércio americano, ao qual pediu uma investigação acerca do impacto das importações de veículos em termos de segurança nacional – argumento que justificou a imposição de outras tarifas no passado recente.

Brent inverte ganhos

O barril de Brent, negociado em Londres e referência na Europa, desvaloriza 0,43% para os 79,46 dólares. Depois de três sessões consecutivas a valorizar, o "ouro negro" interrompe a semana de ganhos. Já o West Texas Intermediate (WTI), transaccionado em Nova Iorque, alinhar nas quedas com o Brent, registando uma quebra de 0,36% para os 71,58 dólares, depois da contagem semanal revelar um aumento das reservas. No fecho da última sessão o WTI atingiu o maior prémio em comparação com o barril londrino desde Abril de 2015.

Ouro e prata com pouco brilho. E o alumínio?

Esta quinta-feira ouro e prata seguem a valorizar timidamente. O metal amarelo avança 0,23% para os 1.296,36 por onça e a prata sobe 0,30% para os 16,5028 dólares por onça. Contudo, esta quinta-feira os olhos dos mercados vão estar virados para o alumínio, no dia em que a produtora russa Rusal alerta para possíveis fragilidades a partir de Outubro. Nesse mês, o actual CEO vai abandonar o cargo na sequência de pressões dos EUA, que impôs sanções com o objectivo de atingir oligarcas russos.