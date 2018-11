Neste arranque de semana, há forças opostas a afectarem as bolsas europeias: por um lado, Itália arrasta o euro e os mercados europeus para o vermelho. Por outro, o petróleo anima os investidores no que ao sector diz respeito, embora para já não seja suficiente para trazer a Europa para o verde.

Os mercados em números

PSI-20 recua 0,12% para 5.014,31 pontos

Stoxx 600 perde 0,25% para 364,84 pontos

Nikkei desvalorizou 0,09% para os 22269,88 pontos

"Yield" 10 anos de Portugal recua 1,2 pontos base para 1,933%

Euro recua 0,85% para os 1,1240 dólares

Petróleo sobe 2,29% para os 71,79 dólares por barril em Londres

Bolsas cedem à pressão de Itália

As bolsas europeias ainda iniciaram o dia com ganhos, mas depressa mudaram de direcção. A subida acentuada do preço do petróleo está a animar o sector petrolífero, mas este é dos poucos que consegue somar ganhos esta segunda-feira - o índice Dow de cotadas petrolíferas avança mais de 1%. Isto, depois de a Arábia Saudita ter tomado uma posição e anunciado que vai cortar já a sua produção em 500 mil barris por dia a partir de Dezembro, o que está a elevar em mais de 2% o preço do ouro negro no mercado londrino, valendo 71,79 dólares por barril.

Do lado oposto está o euro, que está a afundar para mínimos de 2017, o que acaba por penalizar muitos sectores. E a pesar sobre a moeda única continua Itália, com os investidores a aguardarem para saber o que vai acontecer ao braço-de-ferro entre Roma e Bruxelas no que ao Orçamento diz respeito, na semana em que termina o prazo para que Itália responda ao pedido da Comissão Europeia para alterar algumas questões no orçamento, evitando aumentar o endividamento e cumprindo com os compromissos assumidos com a Europa.



Assim, o Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, perde 0,25% para 364,84 pontos, numa altura em que as oscilações dos índices variam entre uma subida de 0,28% do britânico Footsie e uma queda de 0,55% do alemão DAX.

O PSI-20 também iniciou o dia com ganhos, mas já recua 0,12% para 5.014,31 pontos, numa altura em que CTT, Altri, Nos e Mota-Engil recuam mais de 1%.





Juros da dívida aliviam

Os juros da dívida portuguesa a dez anos estão a recuar 1,2 pontos base para os 1,933%. Na Alemanha, a tendência é semelhante, e os títulos obrigacionistas germânicos cedem 1,5% para os 0,392%. Desta forma, o spread da dívida portuguesa face à alemã é de 154,1 pontos base.

Euro em mínimos de Junho de 2017

A moeda única europeia está a desvalorizar 0,85% para os 1,1240 dólares, um mínimo de Junho de 2017. O euro é pressionado pela contenda entre Itália e Bruxelas, na semana em que termina o prazo para que Itália responda ao pedido da Comissão Europeia de fazer alterações no Orçamento.





Petróleo sobe mais de 2%