Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,31% para 5.503,57 pontos

Stoxx 600 ganha 0,24% para 385,55 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal recua 1,8 pontos base para 1,629%

Euro recua 0,16% para 1,1969 dólares

Petróleo cai 0,30% para 73,40 dólares por barril, em Londres

Bolsas europeias registam maior ciclo de ganhos semanais desde 2015

As bolsas europeias seguem em alta nesta última sessão da semana, numa altura em que os investidores continuam expectantes em relação às negociações comerciais entre a China e os EUA.

O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a avançar 0,24%, o que eleva para 0,22% a subida no acumulado da semana. Se conseguir fechar estes cinco dias com um balanço positivo, o Stoxx600 completa cinco semanas consecutivas de ganhos, algo que já não acontecia desde Março de 2015.

Na bolsa nacional, a tendência também é positiva, com o PSI-20 a subir 0,31%,depois de três sessões consecutivas de perdas. A contribuir para os ganhos da bolsa nesta sessão estão os CTT, a Mota-Engil e o BCP, com subidas em torno de 1%.

Juros descem na Europa

As taxas de juro na generalidade dos países europeus estão a descer, com a taxa de juro implícita na dívida a 10 anos de Portugal a ceder 1,8 pontos base para 1,629%, enquanto a taxa alemã recua 0,2 pontos para 0,530%, o que coloca o prémio de risco da dívida portuguesa abaixo dos 110 pontos base.



Euro regista a maior queda semanal desde Outubro

A moeda única europeia continua a cair contra o dólar, acumulando uma queda de 1,34% esta semana. Trata-se do pior desempenho semanal do euro face à divisa americana desde a semana terminada a 27 de Outubro. Além disso, é a terceira semana consecutiva de perdas, a maior série de desvalorizações semanais desde Dezembro.



Petróleo continua a aliviar

Os preços do petróleo continuam a aliviar das subidas recentes, provocadas sobretudo pelos receios em torno das potenciais sanções dos EUA ao Irão. Contudo, os últimos dados divulgados pelos EUA revelaram um aumento das reservas do país, o que voltou a pressionar os preços da matéria-prima no mercado. No acumulado da semana, o barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a perder 1,5%, sendo a primeira queda em quatro semanas.



Ouro cai com fortalecimento do dólar

O ouro voltou às quedas, numa altura em que o dólar se tem fortalecido contra as principais divisas mundiais. Num contexto de menor tensão geopolítica, a corrida a este metal precioso tende a diminuir. O ouro prepara-se para a terceira semana consecutiva de quedas.