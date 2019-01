Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,49% para 4.947,91 pontos

Stoxx ganha 0,61% para 344,97 pontos

Nikkei valorizou 0,82% para 20.204,04 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos avançam 0,9 pontos para 1,831%

Euro recua 0,25% para 1,1445 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,17% para 57,43 dólares o barril

Bolsas europeias em máximos de três semanas

As bolsas europeias estão a negociar em alta esta terça-feira, 8 de janeiro, animadas pelas expectativas em torno do segundo dia de negociações entre a China e os Estados Unidos, que poderão resultar num entendimento antes do fim da trégua comercial, em março.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,61% para 344,97 pontos, o valor mais elevado desde 17 de dezembro. A contribuir para as subidas está ainda a valorização das matérias-primas, com destaque para o petróleo, que está a dar ganhos ao setor da energia, um dos que mais contribui para a subida das bolsas, a par do retalho e do setor dos media.

Na bolsa nacional, o PSI-20 valoriza pela sétima sessão consecutiva, estando a negociar no valor mais alto em mais de um mês. O BCP e a EDP são as cotadas que mais impulsionam, com valorizações de 0,73% para 24,88 cêntimos e 0,88% para 3,105 euros.

Juros em alta ligeira

Os juros da dívida portuguesa estão a registar subidas ligeiras, em linha com o que verifica na generalidade dos países do euro. A yield associada às obrigações a dez anos avança 0,9 pontos para 1,831%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, a subida é de 1,7 pontos para 1,516%.

Em Itália, os juros a dez anos somam ligeiros 0,5 pontos para 2,904% enquanto na Alemanha sobem 1,7 pontos 0,237%.

Dólar sobe após três sessões de perdas

A moeda norte-americana está a valorizar depois de três sessões consecutivas de perdas, em que foi penalizada pela perspetiva de que a Fed poderá travar a subida dos juros nos Estados Unidos, devido ao abrandamento da economia, e ao shutdown do governo norte-americano.

Esta terça-feira, quando a paralisação parcial do governo já dura há 15 dias, o presidente dos Estados Unidos vai ser um discurso aos americanos sobre a necessidade de quebrar este impasse e tentar convencer os democratas a aceitarem o financiamento de mais de 5 mil milhões de dólares para a construção de um muro na fronteira com o México, a exigência que está a motivar o shutdown.

Petróleo valoriza pela sétima sessão

O petróleo está a valorizar pela sétima sessão consecutiva – a mais longa série de ganhos desde julho de 2017 – devido às expectativas de acordo entre a China e os Estados Unidos e aos sinais de que o crescimento da produção norte-americana poderá abrandar.

O Brent, negociado em Londres, soma 0,17% para 57,43 dólares, enquanto o WTI, transacionado em Nova Iorque, valoriza 0,14% para 48,59 dólares.

Ouro em queda à espera de resultado das negociações

Com o dólar em alta, o ouro segue em terreno negativo, à espera do resultado das negociações entre os Estados Unidos e a China sobre a guerra comercial.

Depois de ter atingido máximos de seis meses, na semana passada, devido à perspetiva de um travão na subida dos juros pela Fed, o ouro perde 0,47% para 1.283,17 dólares, enquanto a prata desliza 0,37% para 15,5952 dólares.