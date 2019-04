As bolsas internacionais seguem otimistas perante os sinais de que as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China já resultaram na resolução das principais divergências, caminhando para um acordo. O petróleo também acumula ganhos e segue a cotar muito perto dos 70 dólares.

PSI-20 valoriza 0,78% para 5.328,44 pontos

Stoxx600 avança 0,76% para 387,96 pontos

Nikkei subiu 0,97% para os 21.713,21 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos agravam 2,2 pontos base para os 1,272%

Euro avança 0,31% para os 1,1239 dólares

Petróleo sobe 0,59% para os 69,78 dólares por barril, em Londres

Bolsas europeias sobem para máximos de oito meses

As bolsas europeias estão a subir e a negociar em máximos de agosto, numa altura em que os investidores estão mais otimistas em relação às negociações comerciais entre os EUA e a China.



A contribuir para este sentimento positivo está uma notícia do Financial Times que revela que a maior parte das barreiras negociais já foram ultrapassadas.

Além destes avanços, a China revelou que o indicador de atividade dos serviços aumentou mais do que o esperado pelos analistas, o que aumenta a expectativa de que a economia chinesa esteja a recuperar o fôlego.

O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a valorizar 0,76% para 387,96 pontos, atingindo um máximo de agosto. O alemão DAX e o francês CAC também atingiram já máximos de outubro. Já o índice italiano está em níveis de agosto e o holandês AEX está a negociar em máximos de setembro.

O PSI-20 também está a subir 0,78% para 5.328,44 pontos, atingindo igualmente o valor mais elevado desde outubro. A bolsa nacional segue a valorizar pela sétima sessão consecutiva, o que já não acontecia desde junho do ano passado.

Juros da dívida na Europa agravam

Perante o panorama positivo no mercado de capitais, as obrigações soberanas são preteridas e mostram uma tendência de agravamento dos juros na Europa. Na Alemanha, a remuneração da dívida a dez anos sobe 4,6 pontos base para os 0,003% negativos, mantendo-se, ainda assim, abaixo de zero desde 22 de março. Em Portugal, o agravamento é de 2,2 pontos base para os 1,271%, colocando o prémio da dívida portuguesa face à germânica nos 127,5 pontos base. No Reino Unido, onde a incerteza relativa ao Brexit impera, as subidas são mais substanciais: os juros das obrigações com a mesma maturidade avançam 7,2 pontos base para os 1,076%.



Bitcoin renova máximos de novembro

A criptomoeda continua a somar esta quarta-feira, 3 de abril, tendo já atingido uma subida de 5,94% para os 5.087 dólares, que corresponde a um máximo de 19 de novembro. A bitcoin está numa trajetória ascendente há sete sessões consecutivas, tendo disparado mais de 20% na sessão anterior. Uma das teorias para justificar este movimento, explica a Bloomberg, é que os investidores terão sido convencidos por um artigo falso que dava conta de que a Securities and Exchange Commission, o regulador dos mercados norte-americano, teria dado luz verde a dois fundos que negoceiam em bitcoin.



Brent roça os 70 dólares

O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, segue a somar 0,59% para os 69,78 dólares, contando a quarta sessão de ganhos consecutiva. O otimismo em relação à evolução da economia global e os cortes de produção da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estão a abafar os receios decorrentes do aumento das reservas dos Estados Unidos. As cotações não estavam tão perto da fasquia dos 70 dólares desde novembro do ano passado.



Minério de ferro supera os 90 dólares

O minério de ferro continua a acumular ganhos à boleia das quebras na oferta. O metal ferroso subiu 4,1% para os 91,30 dólares por tonelada em Singapura, na quarta sessão seguida o verde. A suportar as subidas estão os sinais de que a produtora brasileira Vale SA poderá cessar a produção depois de os reguladores terem ordenado o fecho de dúzias de infraestruturas, na sequência de um acidente numa delas e dos riscos identificados.