Reuters

Os mercados em números

PSI-20 cai 0,72% para 5.366,92 pontos

Stoxx 600 desce 0,64% para 368,49 pontos

Nikkei desvalorizou 0,45% para 21.292,29 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal sobe 3,3 pontos base para 1,642%

Euro avança 0,22% para 1,2329 dólares

Petróleo sobe 0,56% para 68,02 dólares por barril

Bolsas regressam da Páscoa em queda

As bolsas europeias regressaram de uma interrupção de quatro dias, devido às comemorações da Páscoa em queda, depois de os principais índices norte-americanos terem voltado a afundar mais de 2% na sessão de ontem, penalizados sobretudo pelas empresas do sector tecnológico.

A marcar o passo na Europa está também a incerteza em relação à aprovação do orçamento, em Espanha, e à formação do novo governo em Itália. O Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias, desce 0,64% para 368,49 pontos.

Na bolsa nacional, o sentimento é igualmente negativo, com o PSI-20 a ceder 0,72% para 5.366,92 pontos, num arranque de sessão em que todas as cotadas do índice nacional caem.





Juros sobem num contexto de incerteza

A incerteza que continua a imperar na Europa, devido à situação política em Itália e em Espanha, estão a condicionar a negociação dos juros no mercado secundário. A taxa implícita na dívida de Portugal a 10 anos está a subir 3,3 pontos base para 1,642%. Já a taxa alemã está a avançar 1,9 pontos para 0,516%.



Euro sobe em clima de incerteza

Os receios em torno de uma guerra comercial em torno dos EUA e da China estão a beneficiar o euro, que sobe 0,22% para 1,2329 dólares. No que ao mercado cambial diz respeito, esta questão está a sobrepor-se às incertezas que se vivem na Europa, em torno de Itália e de Espanha.



Petróleo sobe e recupera da queda superior a 3,5% na última sessão

Os preços dos petróleo regressaram aos ganhos, depois de ontem terem registado uma queda acentuada, com os investidores a apostarem em activos de menor risco. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, que ontem perdeu 3,7%, segue a subir 0,56% para 68,02 dólares.

Ouro poderá ascender a 1.400 dólares com guerra comercial

Se estourar efectivamente uma guerra comercial entre os EUA e a China, o ouro poderá subir e regressar aos 1.400 dólares por onça, o que representará o valor mais elevado dos útlimos cinco anos, de acordo com as estimativas de Rick Rule, da Sprott U.S. Holdings, citado pela Bloomberg. Este metal precioso serve de refúgio aos investidores em momentos de maior tensão. E é por isso que as perspectivas são de fortalecimento do seu valor. O ouro segue a descer 0,21% para 1.338,41 dólares por onça.