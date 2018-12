Os mercados em números

PSI-20 avança 0,19% para os 4.800 pontos

Stoxx 600 ganha 0,82% para os 341,76 pontos

Nikkei desvalorizou 0,34% para 21.148,02 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal agrava-se em 1,5 pontos base para os 1,8%

Euro sobe 0,21% para 1,1380 dólares

Petróleo recua 0,33% para 59,77 dólares por barril

Bolsas recuperam ânimo

O dia é de ganhos para as bolsas europeias após as fortes quebras da sessão anterior, que ficou marcada por um novo impasse nas negociações do Brexit. May lançou a agitação nos mercados ao cancelar a votação do acordo já alcançado com a União Europeia, que estava agendada para hoje, por se esperar uma forte oposição do Parlamento britânico. Esta foi uma das razões para a primeira-ministra desistir da votação, tendo optado por voltar a discutir o acordo com o bloco. O Stoxx 600, o agregador de referência europeu, ganha 0,82% para os 341,76 pontos, impulsionado sobretudo pelas cotadas do sector das matérias-primas.

Em Lisboa, o PSI-20 avança 0,19% para os 4.800 pontos, impulsionado sobretudo pelo desempenho da EDP, que é acompanhada no verde pelo BCP e pelas papeleiras.

Resposta a protestos em França ecoam nos juros

Numa altura de grande desafio à liderança de Emmanuel Macron, dados os constantes e violentos protestos da população face à tributação extra dos combustíveis sugerida pelo Governo, os juros a dez anos da dívida francesa sobem para um máximo de 22 de Novembro, numa ascensão de 4,8 pontos base para os 0,742%. Esta evolução verificou-se depois de Macron ter procurado acalmar os ânimos dos franceses com medidas como o aumento do salário mínimo e isenções de impostos sobre as horas extra e sobre pensões inferiores a 2.000 euros, o que vai custar ao Estado até 10 mil milhões.

Por cá, a taxa remuneratória para as obrigações com a mesma maturidade agrava 1,5 pontos base para os 1,8%, a par dos juros da dívida alemã, que no prazo a dez anos aumentam 1,3 pontos base para os 0,259%.

Dólar cai com redução de perspectiva de subida de juros

São cada vez mais os analistas que acreditam que a Reserva Federal (Fed) dos EUA vai abrandar o ritmo de subida de juros. Já há mesmo alguns analistas que acreditam que em 2019 não haverá nenhum aumento do preço do dinheiro do outro lado do Atlântico. O que está a pressionar o dólar, que tem beneficiado da perspectiva de subida de juros.

Petróleo prolonga quedas

Os receios em torno do corte de produção dos aliados da OPEP, conjugados com o aumento de produção por parte dos EUA estão a aumentar a especulação em torno do excesso da oferta de petróleo. Isto numa altura em que os indicadores económicos apontam para um abrandamento da economia mundial, o que a confirmar-se deverá ditar um menor consumo destes produtos. Este contexto provocou ontem a maior queda do petróleo nas últimas duas semanas, com o Brent a ceder mais de 2% e o West Texas Intermediate a perder mais de 3%. A tendência de queda mantêm-se esta terça-feira, com o barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, a cair 0,33% para 59,77 dólares.

Ouro perto de máximo de cinco meses

Depois de ter atingido um máximo de cinco meses na última sessão, o metal amarelo continua a negociar em valores idênticos aos observados desde meados de Julho. O ouro está a subir 0,28% para os 1.247,94 dólares por tonelada, beneficiando o estatuto de activo-refúgio numa altura em que o novo impasse nas negociações do Brexit impele os investidores no sentido de activos de menor risco.