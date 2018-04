As acções europeias deverão completar esta sexta-feira a mais longa série de ganhos semanais desde o arranque do ano, apesar das tensões que marcaram os últimos dias. O alumínio regista o maior aumento semanal de preços desde 1987.

Reuters

Os mercados em números

PSI-20 desce 0,01% para 5.486,90 pontos

Stoxx 600 ganha 0,07% para 379,07 pontos

Nikkei valorizou 0,55% para 21.778,74 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 1,3 pontos para 1,712%

Euro ganha 0,07% para 1,2335 dólares

Petróleo em Londres desce 0,22% para 71,86 dólares o barril

Bolsas europeias entre ganhos e perdas

As bolsas europeias estão a negociar sem uma tendência definida esta sexta-feira, 13 de Abril, numa altura em que vários focos de tensão – como a situação da Síria e a guerra comercial – continuam a motivar alguma cautela por parte dos investidores.

Os principais mercados bolsistas da Europa estão divididos entre ganhos e perdas pouco acentuadas e o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,07% para 379,07 pontos preparando-se para completar esta sexta-feira a terceira semana de ganhos, o que representa a mais longa série de valorizações semanais desde o início do ano.

Em Lisboa, o PSI-20 desce 0,01% para 5.486,90 pontos, penalizado sobretudo pela Galp Energia. A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva desce 1,98% para 15,855 euros, depois de ter revelado, antes da abertura do mercado, o "trading update" do primeiro trimestre. Os dados apontam para uma subida da produção até Março, e quebras nas áreas de refinação e distribuição, e gás natural e energia.

Juros em alta ligeira

Os juros da dívida portuguesa estão em alta ligeira esta sexta-feira, acompanhando a tendência que se estende à generalidade dos países do euro. A ‘yield’ associada às obrigações portuguesas a dez anos sobe 1,3 pontos para 1,712%, enquanto em Itália a subida é de 1,3 pontos para 1,827%. Os juros da Alemanha no prazo de referência avançam 1,6 pontos para 0,531% e em Espanha 1,1 pontos para 1,265%, no dia em que a Moody’s poderá reavaliar o rating do país.

Euro com primeira semana de ganhos em três

A moeda única europeia está a negociar em alta ligeira face ao dólar, preparando-se para completar a primeira semana de ganhos em três.

Ontem foram divulgadas as actas da última reunião do BCE, que mostram que os responsáveis da autoridade monetária expressaram preocupação sobre o potencial impacto de uma guerra comercial com os Estados Unidos e do fortalecimento do euro.



Os membros do BCE disseram que a subida recente da moeda única é uma fonte significativa de incerteza, com alguns a anteciparem um impacto mais negativo na inflação.



Petróleo com maior subida semanal desde Julho

O petróleo está a negociar com sinal vermelho nos mercados internacionais, a aliviar dos fortes ganhos recentes. Apesar desta descida, deverá terminar a semana com uma valorização superior a 7%, o que representa o maior ganho semanal desde Julho do ano passado.

A matéria-prima atingiu esta semana o valor mais elevado desde Dezembro de 2014, devido à especulação de que as tensões no Médio Oriente podem conduzir a perturbações no fornecimento.

Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, desce 0,24% para 66,91 dólares, enquanto o Brent, transaccionado em Londres, recua 0,22% para 71,86 dólares.

Alumínio com o maior ganho semanal desde 1987

O alumínio está a acumular um ganho semanal de 13% em Londres, num período marcado pelas sanções dos EUA a empresas e oligarcas russos. Esta será a maior subida semanal deste material em mais de 30 anos, tendo o alumínio tocado no valor mais elevado dos últimos seis anos, ao negociar nos 2.331 dólares por tonelada. Um dos alvos das sanções norte-americanas foi a russa Rusal, uma das maiores produtoras de alumínio, o que motivou preocupações sobre a saúde financeira da empresa e, consequentemente, sobre o fornecimento de alumínio.