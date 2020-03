As bolsas europeias voltam a ceder depois de terem ensaiado uma subida forte no final da última sessão. Os juros da dívida não dão tréguas nas subidas e o petróleo também não vê fim na trajetória descendente: já foi parar a um mínimo de 2003.

Os mercados em números

PSI-20 cai 1,02% para os 3.795,78 pontos

Stoxx 600 recua 3,56% para os 280,71 pontos.

Nikkei cedeu 1,68% para os 16.726,55 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos avançam 20 pontos base para 1,456%

Euro desce 0,24% para os 1,0971 dólares

Petróleo em Londres desvaloriza 2,58% para os 27,99 dólares o barril

Bolsas com nova travagem enquanto pesos vão para a balança

As bolsas europeias chegaram a registar uma forte alta no final da última sessão, mas foi sol de pouca dura.





Esta quarta-feira as principais praças regressam ao vermelho, com o peso do coronavírus "às costas", este que agora vem acompanhado de um ainda mais doloroso: a perspetiva de uma recessão económica global. Um equilíbrio difícil, que fica mais complicado quando se colocam do outro lado da balança as medidas de contenção e de estímulo económico que têm vindo a ser avançadas. Entretanto, a instabilidade vai-se traduzindo em volatilidade.