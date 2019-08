O dia volta a ser de pessimismo nos mercados europeus, com as fontes de incerteza a multiplicarem-se. No Velho Continente há crise política em Itália, lá fora é a Argentina que está a gerar preocupações e os Estados Unidos e a China que permanecem sem entendimento comercial.

Os mercados em números

PSI-20 cai 0,49% para os 4.772,63 pontos

Stoxx 600 recua 0,33% para os 369,17 pontos

Nikkei desliza 1,11% para os 20.455,44 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos aliviam 0,9 pontos base para os 0,227%.

Euro desce 0,23% para os 1,1188 dólares

Petróleo em Londres deprecia 0,26% para os 58,31 dólares por barril

Europa cai pela terceira sessão

As principais praças europeias pintam-se de vermelho. O maior agregador europeu, o Stoxx600, espelha a tendência negativa ao cair 0,33% para os 369,17 pontos. As cotadas do setor bancário são novamente as que mais descem, aproximando-se de uma quebra de 1%, numa altura em que os bancos centrais têm optado por estimular a economia com cortes de juros, o que prejudica as margens financeiras das instituições.





A abalar o sentimento dos mercados na Europa está a crescente instabilidade política em Itália. O Senado italiano vai decidir para a semana a data do voto de confiança, um evento que deverá deixar Itália sem uma maioria política e à beira de eleições antecipadas. Neste cenário, a extrema-direita está melhor posicionada para ascender ao poder, uma vez que lidera as mais recentes sondagens.