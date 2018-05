Abertura dos mercados: Juros de Itália sobem. Euro recupera e petróleo corrige

Os mercados em números

PSI-20 ganha 1,78% para 5.713,85 pontos

Stoxx 600 desce 0,12% para 391,91 pontos

Nikkei valorizou 0,47% para 22.865,86 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal avança 2,4 pontos base para 1,703%

Euro valoriza 0,3% para 1,1979 dólares

Petróleo recua 0,64% para 76,63 dólares

Bolsas europeias corrigem

Depois do melhor ciclo de ganhos desde Março, as bolsas europeias arrancaram a semana em terreno ligeiramente negativo, com as cotadas do sector energético a corrigirem da tendência positiva das últimas sessões, uma vez que o petróleo está também a corrigir.

Com o Stoxx600 a descer 0,12% para 391,91 pontos, o PSI-20 consegue contrariar a tendência ao registar uma subida de 1,78% para 5.713,85 pontos. O índice português beneficia com a forte subida das acções da EDP, que disparam mais de 10% e negoceiam já acima do preço da OPA (3,26 euros) que foi lançada pela China Three Gorges.

Euro sobe com declarações do BCE

Depois de um período de quedas que levou a moeda única a mínimos do ano, o euro volta hoje a negociar em terreno positivo. François Villeroy de Galhau, do Banco Central Europeu, afirmou esta segunda-feira que a primeira subida de juros na Zona Euro deverão acontecer "alguns trimestres, e não anos, depois de acabar o programa de compra de activos.

O euro sobe 0,3% para 1,1979 dólares. O índice de moeda norte-americana recua 0,1% para o valor mais baixo numa semana.

Juros de Itália em alta

Depois do volte-face em Itália, com o impasse político perto do fim, os juros da dívida do país estão em alta, a reflectir os receios com a formação de um governo que não dê importância à consolidação das contas públicas.

Os líderes do Movimento 5 Estrelas e da Liga terão chegado a acordo sobre os pontos-chave de um programa de governo, abrindo caminho à formação de uma coligação que deverá pôr termo ao impasse político que se vive em Itália desde as eleições legislativas de Março. As duas forças políticas anunciaram progressos significativos nas negociações, com Luigi di Maio, líder do Movimento 5 Estrelas, a declarar que estão "a fazer história".

A "yield" das obrigações italianas a 10 anos sobe 3,3 pontos base para 1,905%. Os juros da dívida portuguesa seguem o mesmo caminho e avançam 2,4 pontos base para 1,703%.

Petróleo corrige de máximos

O petróleo está a corrigir dos máximos de quatro anos que ficou na semana passada. O WTI em Nova Iorque desce 0,51% para 70,34 dólares e o Brent em Londres cai 0,64% para 76,63 dólares.