Os mercados em números

PSI-20 valoriza 0,53% para 5.213,18 pontos

Stoxx 600 sobe 0,08% para 386,99 pontos

Nikkei avançou 0,2% para 21.685,9 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 6 pontos base para 0,624%

Euro aprecia-se em 0,13% para 1,1269 dólares

Petróleo em Londres avança 0,96% para 67,16 dólares por barril



Máximos em Wall Street contagiam bolsas europeias

As bolsas europeias arrancaram a última sessão da semana em alta, embora os ganhos sejam ligeiros, já que há notícias com impacto negativo no mercado, como mais um tweet de Donald Trump, o profit warning da Daimler e a quebra no PIB de Singapura.



As bolsas norte-americanas fecharam ontem em novos recordes, continuando a ser animadas pelas perspetivas de corte de juros parte da Reserva Federal. Na quarta-feira o presidente da Fed, Jerome Powell, afirmou que a incerteza económica é elevada e que a Fed vai atuar de forma apropriada. Ontem, perante o Comité da Banca do Senado, afirmou que o banco central tem margem para flexibilizar a sua política monetária. "A ligação entre desemprego e inflação tornou-se débil há cerca de 20 anos", afirmou, deixando os investidores ainda mais convencidos de que a taxa de juro vai mesmo baixar já na reunião de 29 e 30 de julho.



O Stoxx600 está a subir 0,08% para 386,99 pontos, com os bancos a compensarem as quedas das companhias de cuidados de saúde. O setor automóvel também está em queda, depois da Daimler ter alertado que os resultados vão ficar abaixo do esperado, levando as ações da fabricante alemã a descer mais 4%.



Os ganhos das bolsas estão ainda a ser limitados pela declaração do presidente dos Estados Unidos, que no Twiter reclamou contra a política comercial da China. Já a queda inesperada do PIB de Singapura ajuda a travar o sentimento positivo, pois mostra como a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo está a penalizar a economia global.



Mexico is doing great at the Border, but China is letting us down in that they have not been buying the agricultural products from our great Farmers that they said they would. Hopefully they will start soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de julho de 2019

A bolsa de Lisboa sobe pela segunda sessão, com o PSI-20 (+0,53% para 5.213,18 pontos) a beneficiar com as valorizações em redor de 1% das ações do Banco Comercial Português e Jerónimo Martins.



Juros portuguesa perto de máximos de um mês

Após uma queda quase sem interrupções durante meses, os juros portugueses a dez anos estão a subir há três sessões consecutivas e negoceiam agora perto de máximos de um mês. Os investidores estarão a ajustar as suas posições face à menor procura por obrigações soberanas, depois de os juros terem atingido mínimos históricos consecutivamente tanto em Portugal como noutros países europeus graças à política monetária do Banco Central Europeu (BCE).



Os juros da dívida portuguesa a dez anos estão a subir 6 pontos base para os 0,624% nesta sexta-feira, 12 de julho. Na semana passada, os juros a dez anos negociaram abaixo dos 0,3% pela primeira vez. Mas esta semana já subiram quase 20 pontos, a maior subida semanal desde março de 2017.



Na Alemanha os juros a dez anos estão a subir 0,5 pontos base para os -0,223%.



Dólar está a cair há três sessões

A divisa norte-americana está a desvalorizar há três sessões consecutivas como resultado das palavras de Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal. Powell assegurou ontem que tem espaço na política monetária para descer os juros, se for necessário, o que pressiona o dólar. A divisa está a perder 0,12% para um cabaz de divisas do G-10.



O euro beneficia e segue a valorizar 0,13% para os 1,1269 dólares.



Petróleo com ganho semanal pela primeira vez em três semanas

O petróleo está prestes a fechar a semana com um ganho, o que não acontecia há três semanas. A tensão do Médio Oriente, a descida dos inventários nos Estados Unidos e uma tempestade no Golfo do México ameaçam as perspetivas de oferta no mercado, puxando os preços para cima.



No total da semana, o WTI, negociado em Nova Iorque, está a caminho de uma subida de 5% no saldo semanal. A tempestade tropical Barry, que pode atingir a costa do Louisiana no sábado, já fez diminuir metade da produção de energia no Golfo. Além disso, os inventários norte-americanos de crude atingiram mínimos de quase três meses.



Contudo, as perspetivas para a procura por petróleo também não são boas. As duas maiores economias do mundo, os EUA e a China, decidiram voltar à mesa das negociações, mas Donald Trump queixou-se ontem de que a China não está a cumprir o acordado de comprar mais produtos agrícolas norte-americanos.



"As preocupações em relação a uma desaceleração da procura mundial por crude vão continuar a pesar nos preços ainda que haja riscos na oferta", afirmou Jun Inoue, analista da Mizuho Research Institute, à Bloomberg, referindo que isso será mais visível após a dissipação do impacto de curto-prazo da tempestade tropical Barry.



Um sinal de que a oferta poderá exceder a procura passa pelo último aviso da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP): a estimativa da OPEP é que os seus membros estão a produzir mais 560 mil barris por dia do que será necessário no próximo ano.



O WTI, negociado em Nova Iorque, está a subir 0,78% para os 60,67 dólares ao passo que o brent, negociado em Londres e que serve de referência para as importações portuguesas, valoriza 0,96% para os 67,16 dólares.



Ouro caminha para ganho semanal

O ouro segue em alta esta sexta-feira e caminha para um ganho semanal numa altura em que os investidores antecipam uma descida dos juros tanto nos EUA como na Europa. Os mercados estão também a temer o impacto das tensões comerciais no crescimento mundial após Singapura - que é um benchmark para a procura mundial dado que tem uma dependência grande do comércio internacional - ter revelado uma inesperada contração da economia no segundo trimestre, de acordo com a Bloomberg.



O ouro sobe 0,48% para os 1.410,58 dólares por onça neste momento.