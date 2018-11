Bloomberg

Os mercados em números

PSI-20 avança 0,4% para 4.855,48 pontos

Stoxx 600 sobe 0,04% para 357,53 pontos

Nikkei valorizou 1,02% para 22.177,02 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 0,2 pontos base para 1,884%

Euro recua 0,05% para 1,1283 dólares

Brent ganha 0,68% para 60,62 dólares por barril

Investidores aguardam Powell. Bolsas europeias sobem

As acções estão em alta na Europa, depois de subirem tanto na Ásia como nos Estados Unidos. O apetite dos investidores pelo risco regressou em antecipação do esperado discurso de Jerome Powell e a divulgação das actas da última reunião da Fed na quinta-feira.

O presidente da Reserva Federal vai participar esta quarta-feira, 28 de Novembro, num evento em Nova Iorque. Powell deverá dar novas pistas sobre as próximas decisões da entidade, num momento em que a maior parte das entidades antecipa mais uma subida das taxas de juro no próximo mês e outras duas na primeira metade de 2019.

Os investidores estão ainda atentos ao encontro entre Donald Trump e Xi Jinping no G20 da próxima semana, em Buenos Aires. É expectável que existam novidades sobre a evolução da guerra comercial entre os dois países: ou há acordo ou Trump deverá avançar com mais tarifas no início de 2019.

O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, sobe 0,04% para os 357,53 pontos. O PSI-20 também segue em alta: avança 0,4% para 4.855,48 pontos, beneficiando das subidas da Galp, BCP e EDP Renováveis.

Juros praticamente inalterados na Europa

Os juros alemães a dez anos estão a aliviar 0,1 pontos base para os 0,34%. Os juros italianos a dez anos estão a cair 0,09 pontos base para os 3,281% e os juros portugueses no mesmo prazo sobem 0,02 pontos base para os 1,884%.

Bitcoin recupera 6%

A criptomoeda está a recuperar da derrapagem que a levou para um mínimo de Setembro de 2017 ao atingir os 3,475 dólares na segunda-feira. A bitcoin recupera 8% para valores acima dos 4.000 dólares, mas continua longe do máximo de 19.500 dólares em Dezembro do ano passado. As quedas têm sido transversais às várias criptomoedas.

Na Europa, o euro cede 0,05% para os 1,1283 dólares. A divisa europeia desvaloriza há quatro sessões consecutivas numa altura em que o dólar se fortalece.

Maior procura nos EUA sustenta petróleo

O petróleo está a recuperar nos mercados internacionais após a administração norte-americana ter sinalizado optimismo face a um acordo comercial com a China. Além disso, um relatório da indústria energética indicou que há uma procura "robusta" por combustível: o American Petroleum Institute anunciou que houve uma descida de 2,6 milhões de barris de gasolina nos inventários da semana passada.

Este mês o petróleo derrapou perto de 20% quando os EUA decidiram abrir excepções às sanções ao Irão, possibilitando que o petróleo iraniano fosse escoado para outros países. Anteriormente, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tinha aumentado a produção para fazer face à queda das exportações do Irão.

O WTI, negociado em Nova Iorque, valoriza 0,83% para os 51,98 dólares ao passo que o Brent, negociado em Londres, que serve de referência para as importações de Portugal, avança 0,68% para os 60,62 dólares.

Dólar sobe e penaliza ouro

O ouro está a desvalorizar ao ser penalizado pela valorização do dólar. A divisa norte-americana sobe à boleia da expectativa de que haverá acordo entre os EUA e a China no plano comercial, mas também por causa da política monetária da Fed que estará sob os holofotes esta semana.

O metal precioso está a desvalorizar 0,12% para os 1.213,62 dólares por onça, acumulando quatro sessões de quedas.