As bolsas europeias estão a valorizar mais de 1%, depois de quatro sessões consecutivas de perdas, animadas pelas negociações que poderão travar a temida guerra comercial. O petróleo, o euro e ouro também seguem com sinal verde.

Os mercados em números

PSI-20 sobe 1,13% para 5.379,98 pontos

Stoxx 600 valoriza 1,29% para 367,86 pontos

Nikkei valorizou 2,65% para 21.317,32 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 1,5 pontos para 1,702%

Euro ganha 0,20% para 1,2469 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,19% para 70,25 dólares o barril

Bolsas europeias sobem mais de 1%

As bolsas europeias estão a negociar em alta esta terça-feira, 27 de Março, depois de quatro sessões consecutivas de perdas que levaram as acções do Velho Continente a atingir novos mínimos de mais de um ano.

O optimismo reina hoje nos mercados europeus, depois de os principais índices dos Estados Unidos terem registado as maiores subidas diárias desde Agosto de 2015, próximas de 3%.

A animar a negociação estão as notícias de que os Estados Unidos e a China já iniciaram negociações para tentar melhorar o acesso dos produtores norte-americanos aos mercados chineses, o que aumenta a expectativa de que será possível evitar a tão temida guerra comercial entre os dois países.

Nesta altura, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, soma 1,29% para 367,86 pontos. Em Lisboa, o PSI-20 sobe 1,13% para 5.379,98 pontos, com a Jerónimo Martins a valorizar 2,57% para 14,595 euros, a Semapa a subir 2,05% para 18,90 euros e a Altri a avançar 2,07% para 5,43 euros.

Juros recuam na periferia do euro

Os juros da dívida dos chamados países periféricos do euro estão em queda esta terça-feira, contrariando a evolução das yields alemãs. Em Portugal, os juros associados às obrigações a dez anos recuam 1,5 pontos para 1,702%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, a descida é de 2,0 pontos para 1,241% e em Itália de 1,9 pontos para 1,893%. Na Alemanha, pelo contrário, a ‘yield’ das bunds a dez anos agrava-se em 0,4 pontos para 0,528%.

Euro novamente em máximos de 16 de Fevereiro contra o dólar

A moeda única europeia está a apreciar 0,18% para 1,2466 dólares, com o euro uma vez mais a transaccionar em máximos de 16 de Fevereiro contra a divisa norte-americana. É a terceira sessão seguida em que o euro ganha terreno relativamente ao dólar.





Nesta altura os investidores acreditam que o euro poderá bater o máximo atingido em 2018 de 1,2556 dólares.

Apesar de estar ainda em queda face ao euro, o dólar está a recuperar parcialmente das perdas registadas nas últimas sessões, provocadas pelo receio quanto às consequências de uma eventual guerra comercial com a China.