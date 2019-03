PSI-20 sobe 0,13% para os 5.149,31 pontos

Stoxx 600 valoriza 0,06% para os 374,54 pontos

Nikkei ganhou 2,15% para 21.428,39 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal sobe 1,1 pontos base para 1,306%

Euro desvaloriza 0,01% para os 1,1311 dólares

Petróleo soma 0,52% para os 67,57 dólares por barril, em Londres

As bolsas europeias oscilam entre ganhos e perdas ligeiras num dia que continua a ser marcado pela travagem da economia mundial. O início da sessão ficou marcada por subidas ligeiras, mas os analistas do BPI, no diário de bolsa desta terça-feira, 26 de março, já avisavam que "esta subida inicial das bolsas europeias é um movimento de cariz mais técnico e não representa uma alteração do sentimento dos investidores".

O Stoxx 600, o índice que agregas as 600 principais cotadas europeias, sobe 0,06% para os 374,54 pontos, beneficiando da sessão de recuperação significativa das bolsas asiáticas. Tanto na Ásia como nos EUA os juros da dívida soberana recuperaram, um sinal positivo para a negociação bolsista. A penalizar as bolsas poderá estar a diminuição da confiança dos empresários em França e dos consumidores na Alemanha, duas das principais economias da Zona Euro.



Em relação a cotadas, o destaque vai para o Deutsche Bank. A Bloomberg avançou que o fundo soberano do Qatar, um dos acionistas do banco alemão, opõe-se à fusão com o Commerzbank por esta implicar uma diluição da sua quota. Neste momento, a cotação perde cerca de 1%, acumulando seis sessões consecutivas de quedas.



Entre as principais praças europeias, o PSI-20 destaca-se pela positiva ao subir 0,13% para os 5.149,31 pontos. Já o índice alemão, o DAX, e o índice espanhol, o IBEX, estão ambos a desvalorizar.



Investidores apostam na dívida alemã para se protegerem

As taxas de juro implícitas nas dívidas europeias seguem com oscilações ligeiras, numa altura em que os investidores aguardam novos indicadores para perceberem o rumo da economia mundial. A "yield" associada à dívida alemã a 10 anos – que é considerada um refúgio em alturas de incerteza – está a descer 0,1 ponto base para -0,028%, o que significa que os investidores preferem pagar para ter obrigações da Alemanha em carteira do que se exporem a outros ativos considerados mais arriscados. Já os juros das obrigações portuguesas estão a subir 1,1 pontos para 1,306%.



Libra aguarda rumo do Brexit

A divisa britânica está estabilizada enquanto aguarda pela definição do rumo do Brexit a dias da saída do Reino Unido da União Europeia se confirmar. Ontem o Parlamento britânico retirou o "controlo" do processo à primeira-ministra, Theresa May, ficando os deputados com o poder de definir a agenda e o voto nas diferentes estratégias para o processo. Esta quarta-feira poderão ser votadas várias opções como a realização de um segundo referendo, a manutenção do Reino Unido no mercado único europeu, a saída sem um acordo ou o cancelamento de todo o processo.



Os analistas do Credit Agricole antecipam que, caso vença a opção de manter o Reino Unido no mercado único europeu, a libra subirá. Neste momento, a divisa britânica desce 0,06% para os 1,3187 dólares.



Petróleo recupera com tensão na Venezuela a subir

O petróleo está a recuperar das quedas das últimas sessões numa altura em que acalmou o pessimismo em relação à travagem do crescimento económico. A beneficiar a cotação do "ouro negro" está também o aumento das tensões na Venezuela - com a chegada de 100 militares russos - que deverão contrair ainda mais a oferta no mercado, tal como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pretende de forma a que o preço aumente.



O WTI, negociado em Nova Iorque, soma 0,88% para os 59,35 dólares. Já o Brent, negociando em Londres, que serve de referência para as importações portuguesas, valoriza 0,52% para os 67,57 dólares.



À Bloomberg, o economista Howie Lee antecipa que a volatilidade dos preços continue uma vez que está a narrativa dos cortes de produção da OPEP está a "perder ritmo". A reunião da Organização marcada para abril foi adiada.



Ouro afasta-se de máximos de um mês

O ouro está a negociar perto de máximos de um mês numa altura em que os investidores têm em mente os vários sinais de desaceleração da economia este ano, nomeadamente pelas decisões acomodatícias dos bancos centrais. "O ouro continua a ser beneficiado do seu estatuto de ativo de refúgio agora que escurecem as perspetivas para a economia mundial", referem os analistas da Kotak Securities, antecipando que o apetite por ouro continuará a aumentar.



Contudo, a cotação do "metal precioso" desvaloriza ligeiramente neste início de sessão - perde 0,38% para os 1.316,86 dólares por onça -, afastando-se desse máximo.