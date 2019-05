Os mercados em números

PSI-20 avança 0,03% para 5.387,26 pontos

Stoxx 600 valoriza soma 0,14% para 389,4 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem avança 0,9 pontos base para 1,113%

Euro cede 0,04% para 1,1168 dólares

Petróleo em Londres desvaloriza desce 0,42% para 70,45 dólares o barril

Bolsas em alta com resultados

As bolsas europeias recuperaram das perdas da abertura, apoiadas nos resultados positivos que foram apresentados por diversas cotadas, com destaque para o HSBC, que valoriza 2,29% na bolsa de Londres. O banco reportou lucros antes de impostos de 6,2 mil milhões de dólares para o primeiro trimestre. Um registo 30,7% acima do mesmo período do ano anterior e também para lá das estimativas dos analistas.

O Stoxx600 soma 0,14% para 389,4 pontos, apoiado também nos ganhos da Adidas (sobe 7% depois dos resultados) e do banco francês Societe Generale (ganha 2,24% depois de reforçar os rácios de capital).

Em Lisboa o PSI-20 também já está em terreno positivo, a ganhar 0,03% para 5.387,26 pontos, com o ganho do BCP a sobrepor-se à descida da Galp Energia.

Euro em queda antes de desemprego nos EUA

Os investidores estão hoje atentos aos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que condicionam também o mercado cambial. O dólar está a ganhar terreno, com o índice da moeda norte-americana a subir 0,2%. O euro cede 0,04% para 1,1168 dólares.

Esta sexta-feira será divulgada a taxa de desemprego relativa ao mês de abril, sendo que a previsão dos economistas é de que esta taxa se tenha mantido nos 3,8% e tenham sido criados 185 mil empregos.

Juros da dívida em alta ligeira

No mercado de dívida soberana a tendência é de alta ligeira nas taxas de juro. A "yield" das obrigações do Tesouro a 10 anos avança 0,9 pontos base para 1,113%, depois de na sessão de quinta-feira ter tocado num novo mínimo histórico. Na dívida alemã o agravamento da taxa é mais significativo, com uma subida de 1,8 pontos base para 0,045%.

Petróleo com primeira queda semanal desde março

O petróleo volta a evoluir em terreno negativo, marcando a terceira sessão consecutiva de perdas, devido aos sinais mais evidentes de que a oferta disponível no mercado é suficiente para satisfazer a procura.

O Brent em Londres desce 0,42% para 70,45 dólares, acumulando uma queda acima de 2% no acumulado da semana. Uma queda que acontece depois de cinco semanas consecutivas de ganhos no preço da matéria-prima, que não tinha um saldo semanal negativo desde março.

Em Nova Iorque o WTI desvaloriza 0,15% para 61,72 dólares. A pressionar a matéria-prima está a notícia de que a Rússia colocou mais petróleo no mercado em abril do que estava previsto no acordo com a OPEP. Por outro lado os stocks de crude nos EUA atingiram máximos de 2017 na semana passada.