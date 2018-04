Os mercados em números

PSI-20 sobe 0,17% para 5.467,64 pontos

Stoxx 600 ganha 0,07% para 381,04 pontos

Nikkei valorizou 1,42% para 22.158,20 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 0,5 pontos para 1,611%

Euro recua 0,10% para 1,2358 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,70% para 72,08 dólares o barril

Bolsas europeias em alta

As bolsas europeias estão a negociar em alta esta quarta-feira, 18 de Abril, dia em que serão conhecidos os dados da inflação em Março na Zona Euro e em que será divulgado o Livro Bege da Reserva Federal, com indicações sobre a evolução da economia dos Estados Unidos.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, ganha 0,07% para 381,04 pontos, impulsionado sobretudo pelas empresas do sector mineiro.

Em Lisboa, o PSI-20 sobe 0,17% para 5.467,64 pontos, animado principalmente pelo BCP, que valoriza 0,5% para 28,22 cêntimos.

Juros portugueses descem em dia de emissão

Os juros da dívida portuguesa estão a registar uma descida ligeira, antes de o IGCP regressar ao mercado para emitir dívida de curto prazo. O Tesouro português vai tentar captar até 1.250 milhões de euros em títulos com maturidade a três e onze meses.

A ‘yield’ associada às obrigações a dez anos cai 0,5 pontos para 1,611%, em linha com a tendência da generalidade dos países do euro. Em Itália os juros recuam 1,6 pontos para 1,743%, em Espanha caem 0,4 pontos para 1,216% e na Alemanha estão inalterados em 0,507%.

Dólar recupera de mínimos de Março

O índice que mede o desempenho do dólar face às principais congéneres mundiais está a subir pelo segundo dia consecutivo, depois de ter atingido mínimos do final de Março, na segunda-feira. Nesse dia, o presidente Donald Trump acusou a Rússia e a China de desvalorizarem artificialmente as suas moedas para elevarem a competitividade das suas exportações.

Petróleo em alta antes dos dados das reservas

O petróleo está a negociar em alta nos mercados internacionais, impulsionados pelos dados do Instituto do Petróleo Americano, que apontam para uma descida das reservas de crude norte-americanas na semana passada. Os dados oficiais, da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos serão revelados esta quarta-feira.

Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, sobe 0,75% para 67,02 dólares, enquanto o Brent, negociado em Londres, ganha 0,70% para 72,08 dólares.

Ouro cai com investidores voltados para as acções

O ouro está a negociar em baixa ligeira, com os bons resultados trimestrais das empresas a levarem os investidores a voltarem-se para as acções.

Depois do ganho ligeiro de ontem, o metal amarelo desce 0,12% para 1.345,94 dólares, enquanto a prata valoriza 0,30% para 16,8336 dólares.