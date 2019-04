Reuters

Os mercados em números

PSI-20 cai 0,54% para 5.327,61 pontos

Stoxx 600 perde 0,38% para 389,51 pontos

Nikkei valorizou 0,48% para 22.307,58 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos sobem 0,3 pontos para 1,167%

Euro recua 0,04% para 1,1150 dólares

Petróleo em Londres sobe 0,70% para 75,09 dólares o barril

Resultados penalizam bolsas

As bolsas europeias estão a negociar em queda esta quinta-feira, 25 de abril, pela segunda sessão consecutiva, penalizadas pelos resultados de uma série de empresas, que ficaram abaixo do esperado pelos analistas, como é o caso da Nokia. A fabricante de equipamentos de telecomunicações reportou prejuízos inesperados no primeiro trimestre, e as ações seguem a afundar mais de 9%.

Já o UBS anunciou uma descida de 27% dos lucros nos primeiros três meses deste ano, ainda que os números tenham ficado acima do esperado.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx 600, perde 0,38% para 389,51 pontos.



Na bolsa nacional, o PSI-20 cai 0,54% para 5.327,61 pontos, penalizado sobretudo pelo BCP e pela Semapa. O banco liderado por Miguel Maya desliza 0,85% para 24,51 cêntimos, enquanto a Semapa perde 3,03% para 14,70 euros, no dia em que os títulos estão a descontar o dividendo que será pago aos acionistas.

Juros sobem na Europa

Os juros da dívida portuguesa estão a subir em todas as maturidades, em linha com a tendência que se verifica na generalidade dos países do euro. A yield associada às obrigações portuguesas a dez anos avança 0,3 pontos para 1,167%, enquanto em Espanha, no mesmo prazo, a subida é de 0,5 pontos para 1,072%.

Em Itália, os juros a dez anos crescem 2,5 pontos para 2,656%, enquanto a Alemanha contraria a tendência com um recuo de 0,2 pontos para -0,017%.

Dólar em queda ligeira

A moeda dos Estados Unidos está a negociar em queda ligeira face às principais congéneres mundiais, numa altura em que o mercado aguarda pela divulgação dos dados do PIB no primeiro trimestre – agendada para esta sexta-feira – para avaliar a evolução da maior economia mundial, num cenário de abrandamento generalizado.

Nesta altura, o índice que mede a evolução do dólar face a um cabaz com as principais moedas desce 0,06%.

Brent supera os 75 dólares

O petróleo está a negociar em alta nos mercados internacionais, impulsionado pela perspetiva de que o fim das isenções nas sanções sobre o Irão vai reduzir a oferta desta matéria-prima, e que essa diminuição poderá não ser compensada por um reforço da produção de outros países, como a Arábia Saudita.

Nesta altura, em Nova Iorque, o West Texas Intermediate avança 0,18% para 66,01 dólares, enquanto em Londres o Brent sobe 0,70% para 75,09 dólares, uma fasquia que não era ultrapassada desde o final de outubro do ano passado.

Ouro em alta

O metal precioso segue em alta ligeira, depois de ter sido revelado que o PIB da Coreia do Sul contraiu inesperadamente no primeiro trimestre deste ano, e numa altura em que os investidores aguardam pelos números relativos ao crescimento dos Estados Unidos no mesmo período.

Nesta altura, o ouro avança 0,15% para 1.276,67 dólares.