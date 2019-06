Os mercados em números

PSI-20 valoriza 0,60% para os 5.103,41 pontos

Stoxx 600 ganha 0,24% para os 373,56 pontos

Nikkei desvalorizou 0,01% para 20.774,04 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos descem 2,8 pontos base para 0,641%

Euro sobe 0,12% para 1,1265 dólares

Petróleo em Londres soma 0,36% para 60,85 dólares por barril





Vitamina Draghi ilumina bolsas europeias

A Europa segue sólida no verde, com as principais praças a apresentarem ganhos em torno de 0,5%. O agregador das 600 maiores cotadas do Velho Continente, o Stoxx 600, soma 0,44% para os 375,72 pontos. As cotadas do setor das utilities são as que mais valorizam, com uma subida acima de 1%.

A marcar o dia dos mercados no Velho Continente está o discurso do presidente do Banco Central Europeu. Mario Draghi deverá anunciar dizer hoje que a taxa de juro de referência será mantida em mínimos históricos, isto é, 0%, prolongando desta forma a postura cautelosa e a política de estímulos à economia.

Do outro lado do Atlântico mantêm-se as esperanças que os Estados Unidos cheguem a acordo com o México por forma a evitar a imposição de tarifas, as quais estão agendadas para a próxima semana, dia 10 de junho. As negociações, que falharam ontem, continuam esta quinta-feira, dia 6 de junho.

Por cá, a bolsa nacional avança impulsionada sobretudo por EDP e Galp, com o PSI-20 a contar a terceira sessão consecutiva no verde e a valorizar 0,39% para os 5102,54 pontos. A elétrica liderada por António Mexia segue a somar mais de 1,5%.

BCE não tira brilho ao euro

A moeda única europeia segue a somar 0,12% para os 1,1234 dólares. O euro volta desta forma aos ganhos que mantém desde a passada sexta-feira e interrompeu apenas na última sessão.

O presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, discursa hoje e "teria de soar muito preocupado acerca do crescimento e da inflação para causar alguma reação no euro", escreveu o Commerzbank, numa nota distribuída pelos clientes.

A intervenção de Draghi segue-se à da Fed, esta terça-feira, na qual o presidente Jerome Powell garantiu que tudo será feito para apoiar a economia norte-americana, o que foi lido como havendo margem para baixar os juros em caso de necessidade – uma leitura que abalou o valor do dólar.





Juros da dívida colecionam mínimos

Os investidores continuam a apostar forte na dívida soberana europeia, levando as taxas de juro para mínimos históricos em diversos países. É o caso de Portugal, onde a yield das obrigações do Tesouro a 10 anos cede mais 2,8 pontos base para 0,641%, o que corresponde a um novo mínimo de sempre. Na dívida espanhola também já foi atingido um novo mínimo histórico ("yield" cai 2,5 pontos base para 0,599%), bem como nas bunds ("yield" desce 0,3 pontos base para -0,232%), que são a referência no mercado europeu.