há 44 min. 07h32

Ações caem com vírus a abafar os estímulos

As bolsas asiáticas mostraram uma tendência negativa, à semelhança do que indicam os futuros dos Estados Unidos e da Europa, numa altura em que os receios em relação ao vírus se impõem e retiram desta forma força aos estímulos que finalmente foram acordados em Washington.





As ações recuam depois de terem tocado em recordes de sempre na semana passada, e apesar de este fim de semana, após meses de negociações, ter sido finalmente aprovada a legislação que permite um pacote de estímulos de 900 mil milhões de dólares nos Estados Unidos. Esta quantia traz alívio mas "vai fazer pouco para acelerar a chegada de uma recuperação económica", defendem estrategas do JPMorgan, numa nota de investimento citada pela Bloomberg.





A abalar a confiança dos investidores na recuperação económica está o surgimento de uma nova estirpe de coronavírus, no Reino Unido, e a escalada da situação pandémica um pouco por todo o mundo. Taiwan, que conseguiu o recorde do mundo de tempo sem contar uma infeção doméstica, quebrou-o agora, com o primeiro caso a ser transmitido localmente desde abril.





Na Ásia, o japonês Topix e o sul coreano Kospi caíram na mesma medida, uns pesados 1,6%, e foram acompanhados de perto pelo australiano S&P/ASX 200 e pelo Hang Seng de Hong Kong, que também foram unânimes numa quebra de 1,1%. O Compósito de Xangai excedeu, ao resvalar 1,8%. Mais perto, os futuros do S&P500 indicam uma descida de 0,5% e os futuros do Euro Stoxx 50 apontam menos 0,1%.