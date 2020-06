Novos casos de infeção na China não travam ganhos na Europa. Petróleo recua

07:27

Futuros em leve queda, em linha com negociação asiática

Os futuros do índice norte-americano S&P 500 e do pan-europeu Stoxx 50 estão a negociar em leve queda, apontando para uma abertura de sessão com esta tendência.



Depois dos fortes ganhos de ontem, com a referência europeia Stoxx 600, que reúne as 600 maiores cotadas da região, a ganhar quase 3% e o S&P 500 a subir quase 2%, hoje é dia de ligeira correção nas bolsas em todo o mundo.



Os investidores ficaram animados com os novos estímulos lançados sobre a economia dos Estados Unidos, depois de a Reserva Federal do país ter começado a comprar dívida corporativa, apoiando as empresas em dificuldades.



Para além disso, a Bloomberg noticiou que a administração de Donald Trump estaria a planear uma injeção de 1 bilião de euros dedicada apenas às infraestruturas do país.



A travar o ímpeto bolsista está também a subida de novos casos de covid-19, depois de Pequim ter mandado encerrar novamente as escolas da capital do país, para evitar uma segunda vaga de infeções. Alguns bairros junto do mercado de onde se julga terem surgido os novos casa foram também confinados.



Os investidores estão também atentos ao desenvolvimento do conflito entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, depois de o líder norte-coreano ter ordenado a explosão do escritório de ligação com a Coreia do Sul em Kaesong, uma cidade perto da fronteira.



O índice japonês perdeu 0,3%, enquanto que os índices de Hong Kong e Coreia do Sul terminaram a sessão na linha de água. O índice de Xangai, na China, fechou a perder 0,1%.