Ações em alta ligeira à espera de novidades da Fed. Petróleo em máximos de 5 meses

09h29

Ouro cai com alívio das tensões

A notícia de que a China se prepara para comprar uma quantidade recorde de soja aos Estados Unidos veio sinalizar um alívio das tensões entre as duas maiores economias do mundo, o que prejudica o ouro no seu estatuto de ativo refúgio.





O metal amarelo desce 0,57% para os 1.917,28 dólares por onça.





A compra por parte da China é feita numa altura em que os preços da soja caíram, aproveitando o país esta oportunidade para cumprir com alguns dos compromissos fechados na primeira fase do acordo comercial entre as duas nações.