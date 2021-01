Ações em alta ligeira após arranque de semana negativo

há 32 min. 08h34

Petróleo em alta com possibilidade de mais oferta

O petróleo está a negociar em alta nos mercados internacionais, com subidas em torno de 0,5%, com o mercado a avaliar a possibilidade de mais oferta, depois de a Agência Internacional de Energia (AIE) ter dito que uma boa parte do petróleo de xisto dos Estados Unidos é rentável aos preços atuais.





Numa entrevista à Bloomberg, o diretor da AIE, Fatih Birol, afirmou que muitos produtores serão capazes de aumentar a produção e que o petróleo de xisto dos EUA será necessário para preencher a lacuna no mercado petrolífero no curto prazo.





A impulsionar os preços está também a queda do dólar, que torna mais apetecíveis as matérias-primas denominadas nesta moeda, como é o caso do ouro negro.





Em Nova Iorque, o crude avança 0,69% para 52,61 dólares, enquanto em Londres o Brent valoriza 0,65% para 56,01 dólares.