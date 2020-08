Ameaça de nova disputa comercial UE-EUA derruba bolsas e petróleo alivia de máximos de cinco meses

07h08

Futuros da Europa em leve queda à espera de encontro entre EUA e China

A sessão de hoje na Europa deverá começar com o pé esquerdo, uma vez que os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores cotadas da região - estão a perder 0,1%, com os investidores a aguardarem por notícias vindas do outro lado do Atlântico.



Durante a madrugada em Lisboa, a negociação asiática terminou de forma maioritariamente positiva, com a região a encaminhar-se para eliminar as perdas registadas este ano, com o "rally" que tem liderado as bolsas em todo o mundo desde março a fortalecer-se.



O índice do Japão valorizou 1,4%, enquanto o da Coreia do Sul avançou 0,8%. Já a bolsa de Xangai, na China, encerrou na linha de água e em Hong Kong, o índice perdeu 0,1%. Os futuros do norte-americano S&P 500 seguem a negociar de forma estável.



O foco continua nas negociações que estão a decorrer no Congresso dos Estados Unidos entre Democratas e Republicanos para um novo pacote de estímulos. Um acordo entre ambos tem sido sucessivamente adiado, apesar da pressão externa para que se concretize.



Ontem, foi a vez de o presidente da Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, pressionar os congressistas norte-americanos, uma vez que o novo envelope poderá ser fundamental para o crescimento económico no país.



Mas a atenção está já voltada para o fim-de-semana, altura em que os Estados Unidos e a China se sentam à mesa para rever o acordo comercial entre ambos. O encontro está marcado para o próximo dia 15 de agosto, sábado, e Pequim já fez saber que iria trazer o tema da suspensão da TikTok e da WeChat para o debate.