Ações europeias em alta ligeira com turismo em destaque

07h37

Futuros da Europa e EUA quase inalterados

Os futuros das ações da Europa e dos Estados Unidos estão pouco alterados esta terça-feira, com os investidores à espera de mais pistas sobre o rumo da política monetária dos grandes bancos centrais face às pressões inflacionistas. No radar dos investidores está a divulgação dos dados da inflação nos Estados Unidos, esta quinta-feira, o indicador mais relevante que será conhecido antes da decisão da Fed no final do mês.





Na sessão asiática, o japonês Topix subiu 0,1%, o sul-coreano Kospi desceu 0,1%, o Hang Seng de Hong Kong desvalorizou 0,5% e o chinês Shanghai Composite perdeu 0,9%.





As ações globais continuam a oscilar perto de máximos históricos, sustentadas pela reabertura das economias e pelos apoios dos bancos centrais. No entanto, persistem as preocupações sobre quanto tempo irá durar este apoio extraordinário, já que as autoridades acabarão por reduzir os estímulos à medida que a recuperação ganhe ritmo.





"Defendemos a importância de olhar para a volatilidade do mercado de curto prazo e permanecer pró-risco, com base na nossa crença de que a Fed ainda enfrenta obstáculos muito grandes para mudar a sua postura de política monetária acomodatícia", escreveram estrategistas do BlackRock Investment Institute liderados por Elga Bartsch numa nota citada pela Bloomberg.