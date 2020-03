Sessão negativa na Europa após três dias de fortes ganhos

07:13

Futuros na Europa em alta ligeira após sessão mista na Ásia

Depois de três sessões consecutivas de forte recuperação nas bolsas europeias, os futuros estão hoje em alta ligeira, com os investidores a refletirem o forte apoio que tem sido demonstrado por governos e bancos centrais de todo o mundo no combate aos efeitos do covid-19.





Na sessão de ontem, os principais índices norte-americanos subiram mais de 6%, animados pela aprovação de um pacote orçamental de 2 biliões de dólares para travar o impacto negativo da pandemia. Esta sexta-feira, porém, os futuros das ações dos estados Unidos já estão em queda, depois da primeira série de três dias consecutivos de ganhos desde meados de fevereiro.





O dólar, por seu lado, está a caminho da maior queda semanal desde 2009, com os bancos centrais a reforçarem significativamente as suas provisões de dólares.





As ações da Ásia-Pacífico tiveram um comportamento misto, variando de uma subida de mais de 4% em Tóquio a uma queda de 4% em Sydney.





As obrigações e moeda da Índia registaram fortes subidas, depois de a autoridade monetária do país ter cortado os juros.





O MSCI All Country subiu 13% na semana, mas o regresso do apetite pelo risco continuará a ser testado à medida que a pandemia evoluiu em todo o mundo. Tóquio assiste agora um aumento do número dos casos, enquanto os Estados Unidos ultrapassaram a China como o país com mais infetados do mundo.