Europa sobe pela quarta semana e marca novos recordes. Petróleo soma e segue

16h01

Petróleo em novos recordes do ano com aumento da procura

O "ouro negro" prossegue o movimento de subida, animado pela retoma da procura pela matéria-prima e pelas renovadas perspetivas otimistas para o consumo: depois da OPEP ontem, hoje foi a vez de a AIE fazer o mesmo.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em julho segue a somar 0,57% para 70,69 dólares por barril, em máximos de outubro de 2018.

Já o contrato de julho do Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, avança 0,41% para 72,82 dólares, níveis que não atingia desde maio de 2019.

A animar os preços continuam os sinais de uma maior procura, que se prevê que prossiga ao longo do ano.

No relatório mensal sobre o mercado petrolífero publicado hoje, a Agência Internacional de Energia (AIE) sublinha que a procura por petróleo está a recuperar a um ritmo forte e deve atingir níveis pré-pandemia já no próximo ano.

Ontem, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) apontou também para uma aceleração da retoma da procura por crude na segunda metade do ano. No seu relatório mensal, o cartel confirmou assim as suas previsões para 2021 de aumento da procura mundial em seis milhões de barris por dia, para 96,58 milhões de barris diários.

Esta é a terceira semana consecutiva de subida dos preços do petróleo, com a ajuda das expectativas em torno do maior consumo de combustíveis nos EUA, Europa e China, numa altura em que o aumento do ritmo de vacinações contra a covid-19 está a fazer diminuir as curvas pandémicas.