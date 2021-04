Ações europeias recuam de máximos a caminho da sexta semana de ganhos

há 40 min. 09h22

Petróleo completa quarta semana de perdas em cinco

O petróleo está em queda ligeira esta sexta-feira, dia em que deverá completar a quarta semana de quedas em cinco, numa altura em que a subida de novos casos de covid-19 em algumas geografias, como a Índia, gera preocupações quanto à evolução da procura por esta matéria-prima.





Em Londres, o Brent cai 0,49% para 62,88 dólares, enquanto em Nova Iorque o WTI recua 0,44% para 59,35 dólares.





Apesar da aceleração na distribuição de vacinas, a nível mundial, a Índia assiste a um aumento dos casos, o Japão viu-se obrigado a impor novas medidas para travar os contágios, assim como algumas regiões do Canadá, que avançaram com novas medidas de restrição.





"As preocupações com o ressurgimento do vírus em diferentes partes do globo colocarão uma pressão negativa sobre os preços", disse Kim Kwangrae, analista de commodities da Samsung Futures, em declarações à Bloomberg.