Ações europeias continuam a subir, mas petróleo interrompe "rally". Dívida de olho no BCE

09h21

Dia cheio para o mercado obrigacionista põe investidores em espera

O mercado obrigacionista está em modo de espera esta quarta-feira, com os juros praticamente inalterados. A referência europeia, as Bunds alemãs a 10 anos, seguem com uma yield inalterada nos -0,37% e a equivalente francesa nos -0,02%.



No Sul da Europa, Itália vê o juro da dívida benchmark subir 1 ponto base para 0,93%, enquanto Espanha avança para 0,335%. A yield das obrigações do Tesouro português com a mesma maturidade agravam ligeiramente para 0,262%.