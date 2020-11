Ações europeias pouco alteradas em dia de "folga" em Wall Street

07h38

Futuros na Europa com subida ligeira

Os futuros das ações europeias seguem estão pouco alterados esta quinta-feira, 26 de novembro, um dia que deverá ser marcado por menor liquidez no mercado devido à comemoração do feriado da Ação de Graças nos Estados Unidos, que vai manter Wall Street encerrada.





Os futuros do Euro Stoxx 50 sobem 0,1%, enquanto os do S&P 500 avançam 0,2%.





A sessão asiática ficou marcada por ganhos pouco acentuados, com o chinês Shanghai Composite pouco alterado, o japonês Topix a subir 0,6%, e o Hang Seng de Hong Kong a valorizar 0,2%.





Muitos traders estão fora do mercado devido ao feriado nos Estados Unidos, um dia depois de terem sido conhecidos uma série de indicadores apontando para um aumento dos pedidos de subsídio de desemprego na maior economia do mundo, uma subida das encomendas de bens duradouros e um aumento do défice comercial.





"Acreditamos que a recuperação do mercado pode continuar a partir daqui, impulsionada por todas as notícias positivas sobre vacinas, mais clareza política com uma transição pacífica na Casa Branca e com mais estímulos que estão por vir", disse Xi Qiao, diretora da UBS Global Wealth Management, à Bloomberg TV.