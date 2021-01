Europa a caminho do maior ganho semanal desde novembro. Juros de Portugal abaixo de 0%

07h18

Futuros da Europa sobem, após sessão asiática em alta, com investidores de olho nos estímulos

Os futuros das ações europeias e norte-americanas estão a negociar novamente em alta, depois de uma sessão positiva no continente asiático com as gigantes tecnológicas a recuperarem fôlego, ao mesmo tempo que o foco continua nos estímulos orçamentais nos Estados Unidos.



Por esta altura, os futuros do Euro Stoxx 50 sobem cerca de 0,7% enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 avançam 0,5%, apontando para um início de sessão positivo em ambas as geografias.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática foi igualmente positiva com o Japão (+1,6%), Hong Kong (+1,2%) e a Coreia do Sul (+4%) a registarem ganhos robustos.



Depois de os ânimos serenarem no Capitólio dos Estados Unidos, os investidores continuam a olhar para a conquista da maioria democrata no Senado do país, que irá simplificar o caminho para o presidente eleito Joe Biden tomar medidas que promovam uma recuperação económica mais rápida.



Uma das promessas já feitas é que a proposta de entregar um cheque de 2.000 dólares a cada norte-americano, como parte do programa de estímulos orçamentais, não irá passar. A proposta original apontava para a entrega de um cheque de 600 dólares, mas foi alterada por Donald Trump.