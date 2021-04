Bolsas europeias divididas antes da Fed. Juros de Portugal em máximos de julho

09h11

Juros portugueses em máximos de julho de 2020

Os juros da dívida portuguesa estão a subir pela quinta sessão consecutiva, e a negociar, no prazo a dez anos, no valor mais alto dos últimos nove meses. A yield avança 3,3 pontos base para 0,447%, no dia em que o IGCP vai voltar ao mercado para uma operação de troca de Obrigações do Tesouro (OT).





A entidade liderada por Cristina Casalinho irá recomprar as OT que expiravam a 17 de outubro de 2022 vendendo uma emissão com maturidade até 17 outubro de 2028. Também serão recompradas OT que expiravam a 15 de fevereiro de 2024 e vendida dívida com maturidade até 18 abril de 2034, com uma taxa de 2,25%.





Em Espanha, a yield sobe 3,1 pontos para 0,443% e na Alemanha avança 3,2 pontos para -0,219%.