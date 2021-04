Bolsas europeias atingem novo recorde com dados económicos da China e EUA

07h37

Futuros da Europa em alta apontam para nova sessão de ganhos

As ações globais estão próximas de recordes esta sexta-feira, 16 de abril, a beneficiar de fortes indicadores económicos nas duas maiores economias do mundo. Na sessão de ontem, as bolsas dos Estados Unidos atingiram novos máximos depois de dados positivos sobre os pedidos de subsídio de desemprego e vendas a retalho, enquanto hoje foi a vez de a China anunciar que o PIB cresceu 18,3% no primeiro trimestre em relação ao período homólogo de 2020. As vendas a retalho superaram as estimativas enquanto a produção industrial moderou, sugerindo uma economia mais reequilibrada.





Nesta altura, os futuros das ações da Europa apontam para um prolongamento dos ganhos. Os futuros do Euro Stoxx 50 avançam 0,2% enquanto os do S&P500 recuam ligeiros 0,1%.





Na sessão asiática, o japonês Topix avançou 0,1%, o chinês Shanghai Composite valorizou 0,9% e o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,8%.





Além dos fortes indicadores económicos, as ações continuam a beneficiar do contínuo apoio dos governos e bancos centrais, que têm suportado as estimativas de recuperação global, assim como dos resultados das empresas relativos ao primeiro trimestre, que têm superado as projeções nos Estados Unidos.