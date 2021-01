07h39

Ações hesitantes com covid-19 e eleições nos Estados Unidos a ganharem palco

As bolsas asiáticas seguiram com uma tendência pouco definida, à semelhança daquilo que indicam os futuros dos Estados Unidos.





No Japão e na Austrália registaram-se quebras de 0,2% e inferiores, enquanto Xangai e Hong Kong subiram cerca de 0,5% e na Coreia do Sul o Kospi ganhou 1,1%. Nos Estados Unidos, os contratos futuros do S&P500 mostram-se pouco alterados. Na Europa, a tendência é descendente.





Numa nota positiva, a bolsa de Nova Iorque recuou na intenção de deixar de contar com três grandes cotadas chinesas das telecomunicações: a China Mobile, a China Telecom e a China Unicom. Desta forma, decresceram os receios de tensões entre as duas maiores economias do mundo.





Hoje, os olhos estão postos nas eleições na Georgia, que deverão determinar se os Democratas irão controlar o Congresso e portanto aumentar a capacidade de cumprir com a agenda do presidente Joe Biden. Ao mesmo tempo, as infeções globais por coronavírus atingiram os 85 milhões e os casos diários nos Estados Unidos dispararam para um recorde de 300.000 após as festividades de ano novo, com a nova variante a poder significar saltos ainda maiores.