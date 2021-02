Europa soma com empresas a abafarem temores do Tesouro. Ouro quebra pela sétima sessão

há 28 min. 09h12

Europa volta a somar com empresas a abafarem temores doTesouro

O índice que agrega as 600 maiores cotadas da Europa, o Stoxx 600, avança 0,20% para os 413,53 pontos, contrariando as quedas das últimas três sessões. Apesar disso, esta deverá tornar-se a primeira semana negativa para as ações europeias das últimas três.





Com o mesmo espírito otimista na sessão avançam as principais praças, embora os ganhos sejam humildes. Londres e Amesterdão afastam-se pouco da linha de água e Paris e Frankfurt rondam os 0,3%.





Em destaque está a Hermes Internacional, que disparou mais de 8% depois de divulgar um aumento nas vendas no quarto trimestre de 2020. Os setores da energia e das utilities são aqueles com pior desempenho dentro do agregador europeu, numa altura em que a RWE acusa o impacto nos resultados de 2021 das condições climatéricas extremas que se vivem no Texas, o que "vem somar-se ao nervosismo no setor", de acordo com um analista da RBC.