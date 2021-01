Ações ignoram protestos pró-Trump e avançam à boleia da "onda azul" nos EUA

07h27

Futuros da Europa e dos EUA em alta com otimismo sobre novos estímulos

Os futuros das ações europeias e norte-americanas seguem a negociar em alta, apontando para uma abertura de sessão positiva, com os investidores animados com o controlo do Senado dos EUA por parte dos democratas, após a eleição de Jon Ossoff e Raphael Warnock na Geórgia.



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores cotadas da Europa - avançam 0,3%, enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 ganham 0,6%.



A hipótese de Joe Biden, o presidente eleito, ter o caminho aberto para anunciar novos estímulos para a economia está a animar os mercados, que ignoram a invasão do Capitólio, no final do dia de ontem (hora de Lisboa), por parte dos manifestantes pró-Donald Trump.



Na sessão asiática, o sentimento foi igualmente positivo com o Japão (+1,7%), a Coreia do SUl (+2,1%) e a China (+0,2%) a subirem.



O mesmo não aconteceu em Hong Kong (-0,5%), onde a Alibaba e a Tencent recuaram com a hipótese de a administração Trump banir os investimentos norte-americanos em ambas as empresas. Também os planos da bolsa de Nova Iorque de expulsar três empresas chinesas de telecomunicações afetou a negociação em Hong Kong.