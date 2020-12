Europa e petróleo refreiam ânimos de olho nos estímulos dos EUA

há 11 min. 09h19

Europa refreia ânimos após recordes

O otimismo arrefece entre as principais praças europeias depois de as ações mundiais terem tocado máximos históricos.





O foco dos investidores estará agora nas conversações sobre estímulos, que estão de regresso aos Estados Unidos. A democrata Nancy Pelosi está a pôr a fasquia para o novo pacote em mais de 900 mil milhões de dólares. Ainda daquele lado do Atlântico, registou-se, esta terça-feira, o dia com mais fatalidades por covid-19 de sempre no país. Los Angeles apertou as restrições.





O Stoxx600, o índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, desce 0,04% para os 391,55 pontos, com as cotadas do setor do petróleo e gás a pesarem mais negativamente. O agregador é acompanhado no vermelho pela maioria das praças. Lisboa, Madrid, Frankfurt, Paris a Amesterdão, todas descem menos de 0,5%.





No mundo empresarial, a sueca da indústria mineira Boliden desliza depois de o Goldman Sachs ter retomado a cobertura com uma recomendação de venda.