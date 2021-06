Ações mundiais entram em junho próximas de máximos históricos

07h25

Bolsas sobem com otimismo em torno da recuperação económica

Os futuros das ações europeias estão a subir esta terça-feira, depois de as ações do Velho Continente terem interrompido ontem uma série de sete sessões consecutivas de ganhos, que levaram o índice de referência para a região para o nível mais alto de sempre.





Os futuros do Euro Stoxx 50 avançam 0,3% enquanto os do norte-americano S&P500 estão pouco alterados, naquela que será a primeira sessão da semana para as bolsas dos Estados Unidos, que estiveram encerradas ontem devido à comemoração de um feriado.





Na sessão asiática, a tónica também foi positiva, com os ganhos na Coreia do Sul e em Hong Kong a levarem o índice MSCI para a Ásia-Pacífico para o nível mais alto em mais de um mês. O japonês Topix subiu 0,2%, o sul-coreano Kospi valorizou 0,6%, o Hang Seng de Hong Kong avançou 0,5% e o chinês Shanghai Composite ficou pouco alterado.





As ações globais estão a começar o mês de junho perto de recordes históricos, sustentadas pela recuperação da crise sanitária e ampla liquidez. Ainda assim, persistem as preocupações de que as crescentes pressões sobre os preços possam levar os bancos centrais a retirar o apoio antes do previsto. Os traders estão a aguardar a divulgação dos dados do emprego nos Estados Unidos no final da semana para ajudar a avaliar o ritmo da recuperação.