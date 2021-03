Europa treme com casos covid, receios de inflação e tensões China-EUA

07h36

Receios de inflação retornam e tensões China-EUA preocupam

Vários são os motivos de preocupação que se traduzem numa mancha vermelha, nas bolsas asiáticas e no ocidente. Por um lado, os juros do Tesouro não acalmam a escalada, e as expectativas de inflação acompanham o movimento. Por outro, as tensões que ficam visíveis entre as duas maiores economias do mundo também travam o otimismo.





O presidente da Fed, Jerome Powell, descansou os mercados na quarta-feira afirmando que as taxas de juro devem manter-se perto de zero enquanto a economia sara da covid-19, mas os juros do Tesouro não pararam de subir e atingiram os 1,75% pela primeira vez desde janeiro de 2020. As expectativas de inflação estão em máximos de vários anos.





A fazer tremer estão ainda as conversações de alto nível entre os Estados Unidos e a China desde que Joe Biden tomou posse, nas quais foram avançadas várias críticas no que toca a direitos humanos, trocas comerciais, cibercegurança e alianças internacionais, deixando à vista grandes divergências.





Na sequência, o chinês CSI 300 derrapou 2,6%, de mãos dadas com o Hang Seng de Hong Kong, que caiu 2,2%. O japonês Nikkei desceu 1,4% e o australiano S&P/ASX 200 cedeu 0,6%. Os futuros dos Estados Unidos e da Europa também seguem no vermelho.