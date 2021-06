Petróleo em máximos e bolsas europeias com dia morno. Juros da dívida aliviam

17h14

Setores da saúde e viagens lideram em dia morno na Europa

As ações europeias avançaram ligeiramente esta quarta-feira, aproximando-se de um novo máximo histórico. Ainda assim, foi um dia morno nas praças europeias, com os investidores de olhos postos na reunião do Banco Central Europeu (BCE) e nos dados sobre a inflação nos EUA desta quinta-feira. Será a partir das declarações do BCE e do indicador sobre os preços nos Estados Unidos que os investidores poderão ter algumas pistas sobre a recuperação económica.



O Stoxx 600, o índice de referência na Europa, avançou 0,1%, marcando a quarta sessão de ganhos. O setor da saúde liderou os ganhos, ao avançar 1,9%, o valor mais elevado desde fevereiro de 2020. Também o setor do turismo e lazer avançou nesta sessão, com ganhos de 0,9%. Já o setor da tecnologia avançou 0,5%.



As empresas ligadas ao setor do minério lideraram as perdas, ao tombar 1,8%, seguidas pelo setor da banca, que caiu 1%, e pela indústria automóvel e seguradoras, ambas com quedas de 1%.



Nos principais índices da Europa, o inglês FTSE 100 caiu 0,2%, o alemão DAX tombou 0,4%, o CAC 40 perdeu 0,2% e o italiano FTSEMIB também depreciou 0,3%. A espanhol IBEX 35 fechou inalterado e o holandês AEX valorizou 0,5%.