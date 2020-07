Ações seguem ganhos da China que já sobe 9% esta semana

há 21 min. 09h06

Dólar próximo de mínimos de três semanas antes dos dados do desemprego

O dólar segue com uma ganho muito ligeiro depois de já ter tocado hoje no valor mais baixo desde 16 de junho, com a subidas dos ativos de maior risco, dos últimos dias, a retirar atratividade a este ativo de refúgio.

O índice que mede a evolução do dólar face às principais congéneres mundiais avança agora ligeiros 0,03%, antes de serem conhecidos os dados sobre os pedidos de desemprego nos Estados Unidos, que darão uma imagem mais clara sobre o impacto do coronavírus na recuperação do mercado de trabalho. Isto numa altura em que o surto ainda não parece controlado na maior economia do mundo, com estados como o Texas, Flórida e Arizona a reportarem aumentos nos novos casos de infetados.

Segundo economistas consultados pela Bloomberg, os novos pedidos de subsídio de desemprego deverão ter atingido 1,38 milhões na semana passada, o que compara com 1,43 milhões na semana anterior.

Já o euro soma 0,07% para 1,1339 dólares.