Ações sobem à espera de pacote de estímulos nos EUA

há 52 min. 07h38

Esperanças em pacote de estímulos nos EUA dão alento aos futuros da Europa

Os futuros das ações europeias estão a negociar em território positivo, apontando para uma abertura de sessão no "verde", num dia em que os investidores se agarram às esperanças num novo pacote orçamental anunciado pelos Estados Unidos, depois de sucessivas falhas em chegar a um acordo.



Para já, os futuros do Stoxx 50 - índice que reúne as 50 maiores cotadas do continente europeu - avançam 0,3%, alinhados com os futuros do norte-americano S&P 500, que ganham 0,7%.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática fez-se a meio gás, uma vez que a negociação na China, em Hong Kong, em Taiwan e na Coreia do Sul está parada devido a feriados na região.



Steven Mnuchin, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, disse que as negociações irão continuar nesta semana, tendo avançado que as conversações com a democrata Nancy Pelosi, Presidente da Câmara dos Representantes, tiveram progressos significativos.



Ainda assim, o otimismo não contagiou o senador Mitch McConnell, que disse que ambas as partes estavam ainda muito longe de chegar a um acordo quanto ao montante a ser anunciado. Os democratas têm uma proposta de cerca de 2,2 mil milhões de dólares, um valor refutado pelo lado republicano.