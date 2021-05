Expectativas de recuperação animam bolsas e levam petróleo a superar 70 dólares pela primeira vez desde março

07h27

Futuros da Europa e EUA em alta

Os futuros dos Estados Unidos e Europa estão em alta, apontando para um arranque de sessão positivo no velho continente, com os investidores focados na reabertura gradual das economias em todo o mundo, apesar do aumento de casos de covid-19 em algumas partes da Ásia.





Os futuros do Euro Stoxx 50 sobem 0,7%, enquanto os do S&P500 avançam 0,3%.





Na sessão asiática, a tendência também foi de ganhos, com o japonês Topix a subir 1,5%, o sul-coreano Kospi a valorizar 1,2%, o Hang Seng de Hong Kong a avançar 1,2% e o chinês Shanghai Composite Index pouco alterado.





O aumento da inflação continua, porém, no centro das preocupações, e os investidores vão estar muito atentos esta semana às atas da última reunião da Fed, para procurarem pistas sobre o timing da redução da compra de ativos, e mais conclusões sobre as pressões inflacionistas.





O vice-presidente da Reserva Federal, Richard Clarida, disse durante um webinar que os dados sobre a criação de emprego nos Estados Unidos, em abril – mais fracos do que o esperado - mostram que "não fizemos progressos substanciais" nas metas do banco central para o emprego e inflação estabelecidas como limites para começar a reduzir as compras mensais de obrigações do banco central.