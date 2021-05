Bolsas europeias sobem mais de 1% animadas por sinais de recuperação

09h30

Bolsas europeias sobem mais de 1%

As bolsas europeias estão a subir mais de 1%, com o foco dos investidores nos resultados trimestrais das empresas e nos sinais de recuperação económica da pandemia.





Depois da descida de quase 1,5% de ontem, o índice de referência para a Europa, o Stoxx600, valoriza 1,17% para 438,73 pontos, animado sobretudo pelas empresas do setor da mineração e das viagens.





As ações da Hugo Boss sobem 3,74% depois de a empresa ter revelado receitas acima do esperado, enquanto a Novo Nordisk avança 2,25% depois de ter aumentado as estimativas de lucro e receitas para o ano.





A secretária do Tesouro, Janet Yellen, abalou os mercados na terça-feira com comentários de que as taxas de juro podem ter de subir moderadamente para evitar o sobreaquecimento da economia, embora mais tarde tenha esclarecido as suas declarações.





Juntamente com as avaliações das ações perto de máximos de duas décadas, foi o suficiente para garantir o pior dia para o Nasdaq 100 desde março, mesmo com a Reserva Federal a garantir aos mercados que as taxas de juro permanecerão nos mínimos atuais durante a recuperação.





Por cá, o PSI-20 avança 1,59% para 5.124,31 pontos, impulsionado sobretudo pelos ganhos em torno de 2,5% do BCP e da EDP Renováveis.