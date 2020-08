Europa entra com o pé direito em agosto. Euro e ouro cedem

07h29

Futuros da Europa na linha de água, após sessão mista na Ásia

Os futuros do europeu Stoxx 50 - que agrupa as 50 maiores cotadas da região - estão a negociar na linha de água, apontando para uma abertura de sessão sem tendência definida neste primeiro dia de negociação em agosto, depois de um dia misto nas principais bolsas asiáticas.



O aumento de casos de covid-19 em vários países do mundo, com os Estados Unidos e alguns países asiáticos em destaque, e as tensões entre Washington e Pequim estão de novo a pressionar os mercados.



Durante a madrugada em Lisboa, o principal índice do Japão fechou a valorizar 1,7%, enquanto a bolsa de Hong Kong perdeu 0,8%. Em Xangai, na China, o índice avançou 1,4% e na Coreia do Sul fechou de forma estável.



As infeções de coronavírus estão a subir novamente em algumas regiões dos Estados Unidos. Um membro da Reserva Federal disse no domingo que o Congresso precisa de agir rapidamente para travar esta propagação, sugerindo um novo confinamento no país.



Na Austrália, o governo apertou as restrições do confinamento no estado de Victoria, enquanto nas Filipinas foi imposto um confinamento em Manila, a capital do país.



Para além da nova propagação de covid-19, as tensões entre os Estados Unidos e a China voltam a centrar as atenções dos investidores, com a Casa Branca a equacionar banir a aplicação chinesa TikTok do território norte-americano, numa altura em que o Instagram lançou um concorrente para a rede social chamada Instagram Reels.



O secretário de Estado do país, Mike Pompeo, disse ainda que as sanções podiam não ficar por aí, com várias empresas chinesas produtoras de software a serem também visadas.