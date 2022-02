Europa abre no verde. Petróleo sobe mais de 1%. Bunds alemãs chegam a 0,3%

08h42

"Ouro negro" recupera e soma mais de 1%

O petróleo segue esta esta quarta-feira a corrigir, depois de ontem ter sofrido a maior queda diária, desde o início do ano.



O contrato do Brent para entrega em abril - referência para as importações europeias- segue a valorizar 1,23% para 94,45 dólares. Já o West Texas Intermediate, referência para os EUA, soma 1,18% para 91,16 dólares.



Para além deste valores refletirem o otimismo dos investidores sobre a retirada das tropas da Rússia, aliada da OPEP+, junto da fronteira com a Ucrânia, significam ainda que reina uma onda de otimismo acerca dos números sobre as reservas de petróleo que serão publicadas hoje pelo American Petroleum Institute.



Recorde-se que, na última semana, as reservas dos EUA caíram acentuadamente, em grande parte provocada pela quebra de 2,4 milhões de barris verificada em Cushing, Oklahoma, um dos maiores centros de "ouro negro" dos EUA.



Os mercados de petróleo permanecem altamente voláteis. Segundo as contas da Bloomberg, o spread do Brent entre os dois últimos contratos de futuros foi de 2,29 dólares, um disparo face aos 0,41 centavos verificados no spread contabilizado entre os contratos para entrega em dezembro e janeiro.



"O mercado ainda está bem apoiado pela escassez de oferta", de acordo com uma nota de "research" da ANZ compilada pela Bloomberg. Assim, acrescentam os analistas, "qualquer alívio na tensão geopolítica não muda drasticamente as perspectivas otimistas para os preços do petróleo."