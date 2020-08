Resposta da China a sanções dos EUA limita ganhos das bolsas. Petróleo sobe mais de 1%

08h36

PSI-20 sobe 0,75% com Galp e BCP a impulsionar

Poucos minutos depois da abertura o PSI-20 ganhava 0,75% para 4.399,93 pontos, com 13 cotadas em alta, duas em queda e três sem variação. O índice português liderava os ganhos entre os principais índices europeus, numa altura em que o Stoxx600 soma 0,23% para 364,38 pontos.



As bolsas europeias arrancaram a semana com tendência positiva, com os investidores agradados com a decisão do presidente dos Estados Unidos avançar com várias medidas para contornar o impasse que persiste entre democratas e republicanos sobre o pacote de estímulos que está a ser negociado no Congresso.



Donald Trump ordenou o governo federal no sábado a avançar com 300 dólares por semana em subsídios adicionais para os desempregados e apelou aos estados para financiarem mais 100 dólares em subsídios semanais. A medida foi uma das quatro ordens que o presidente assinou para prolongar os auxílios em vigor devido à pandemia.



O índice português está a ser impulsionado sobretudo pela Galp Energia, Navigator e BCP. O banco soma 2,17% para 10,35 cêntimos e a empresa de pasta e papel avança 1,55% para 2,222 euros. A petrolífera valoriza 1,75% para 9,312 euros numa sessão em que o petróleo marca ganhos em torno de 1%.



Os CTT marcam a maior subida do PSI-20, com um ganho de 4,55% para 2,64 euros, mantendo a tendência de subida de sexta-feira, quando recuperou das perdas sofridas na véspera em reação aos prejuízos de 2 milhões de euros registados no semestre.



A EDP conclui com sucesso o aumento de capital de 1,02 mil milhões de euros, tendo todas as ações sido subscritas pelos acionistas numa operação que segundo o CEO da cotada contou com a participação de mais de 100 mil portugueses. As ações seguem a subir 0,32% para 4,392 euros.