07h17

Ásia divide-se e EUA e Europa ganham com Fed a dar sustento

As ações asiáticas dividiram-se, e os futuros da Europa e dos Estados Unidos apontam para subidas, depois do S&P500 ter tocado novos recordes apoiado por novas provas do suporte da Fed à economia.





O australiano S&P/ASX 200 subiu 0,9%, ao lado dos 0,8% do Hang Seng de Hong Kong. O Compósito de Xangai também valorizou, 0,3%. Já na Coreia, o Kospi fraquejou em 0,1%. No Japão, as ações caíram 0,9%, numa altura em que se teme que o país vá aplicar maiores restrições para parar a subida nas infeções.





O europeu Euro Stoxx 50 sobe 0,3% e o norte-americano S&P 500 soma 0,4%, nas contas dos respetivos futuros.





Os membros da Fed revelaram-se unidos na necessidade de ver um maior progresso na recuperação económica antes de recuar no programa de recompra atual, de acordo com as minutas da reunião de março que foram divulgadas esta quarta-feira. Neste encontro, os responsáveis de política monetária minimizaram os riscos de inflação, atribuindo a subida das taxas de juro do Tesouro a perspetivas de crescimento mais fortes.