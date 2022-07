Europa no verde após reunião da Fed. Petróleo e ouro valorizam

07h53

Dólar, Fed e queda nos stocks norte-americanos de crude dão gás ao petróleo

O petróleo valoriza no mercado internacional, com o ouro negro negociado em Nova Iorque a somar mais de 1%, na esperança de ciclos mais lentos da subida das taxas de juro da Fed e impulsionado pela queda do dólar assim como pelos números dos stocks de crude nos EUA em maio.





O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os EUA, sobe 1,29% para 98,51 dólares por barril.





Por sua vez, o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – cresce 0,99% para 107,68 dólares por barril. O spread entre as duas referências de petróleo tem alargado esta semana, devido ao agravamento da crise energética na Europa.





O mercado do petróleo encarou com bons olhos os sinais dados pelo presidente do banco central dos EUA, Jerome Powell, de que no futuro as taxas de juro podem subir de forma mais lenta. Isto numa altura em que reina a preocupação entre os investidores de que o endurecimento demasiado agressivo da política monetária da Fed possa provocar uma recessão.





Após a reunião do banco central, o dólar caiu, o que tornou as matérias-primas denominadas na nota verde mais atrativas para os investidores que negoceiam noutras moedas, o que também favoreceu a cotação do petróleo.





Além disso, os investidores reagiram aos números dos stocks de crude nos EUA na semana passada, que caíram 4,52 milhões de barris, enquanto as exportações de ouro negro subiram para um recorde de 4,55 milhões de barris por dia, de acordo com os dados da Energy Information Adiministration.